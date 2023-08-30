Волынец: Треть частных медклиник отказалась от лицензий на прерывание беременности в РТ

В Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности. Об этом в авторском Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Раис РТ Рустам Минниханов, министр здравоохранения Марсель Миннуллин и частные клиники поддержали инициативу о выводе абортов из частных клиник», – указано в сообщении.

С данной инициативой Волнец выступила на расширенном совещании 2 августа. По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.

По ее словам, частные клиники редко проводят доабортные консультации. В результате 15 женщин из 100 принимают решение сохранить беременность. Кроме того, многие медучреждения не соблюдают положенную неделю тишины, также есть вопросы к качеству отчетности по абортам.

Параллельно работу по сохранению жизни усилит новый центр кризисной беременности на улице Бутлерова, подчеркнула Волынец.

В свою очередь Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин также выступал за сокращение количества абортов, проводимых по желанию женщины.

Еще 2 августа от абортов отказался один из частных роддомов Казани.

«Мы поддерживаем государственные программы и вектор на стимулирование рождаемости в регионе», — сообщил генеральный директор клиники Ильнур Халфиев.