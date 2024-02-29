Что спасет малые города, а также кошек и собачек: тренды аналитики февраля

Татарстан возглавил Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня борьба за кадры вышла на уровень субъектов РФ»

Татарстан возглавил Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства. В начале 2024 года, по данным hh.ru на одну активную вакансию в Татарстане приходится 3,3 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше – 3,5), медиана предлагаемой зарплаты составляет 59,6 тыс. рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения (по данным Росстата) – 14 317 рублей.

Но, что еще важнее: среди соискателей в Татарстане 79% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду. И лишь 1%, наоборот, хотели бы уехать из республики «на заработки».

Все эти составляющие легли в основу методологии рейтинга. Кроме того, для финальных расчетов в hh.ru использовали и другие индикаторы, например «hh.индекс» (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке).

«Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице», – прокомментировал автор методологии рейтинга, аналитик hh.ru Александр Ильин.

Из соседей Татарстана по Приволжскому федеральному округу в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства вошла только Республика Башкортостан. А вот Москва и правда в рейтинге оказалась аж на… 65-м месте, что выглядит странным. Столь низкую позицию столицы в hh.ru объяснили более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию) и низким соотношением медианной зарплаты к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879).

По словам Ильина, «регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны».

«Но если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень – на уровень субъектов РФ. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала», – говорит аналитик.

Добавляя, что на рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или полную релокацию, «однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе».

Раз из Татарстана люди уезжать не хотят, даже за большие деньги – значит, с условиями в республике все в порядке, все нормально.

В большой город молодежь стремится за большими зарплатами и профессиональной самореализацией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одними высокими зарплатами людей не удержать»

На итоговом заседании коллегии Минпрома РТ глава Менделеевского района Радмир Беляев недавно приводил итоги исследования, проведенного среди местной молодежи. Власти выясняли, почему такой контингент спит и видит, как из муниципалитета, не самого вроде бы депрессивного в Татарстане, побыстрее уехать. Схожие вопросы, но в большем масштабе, как оказалось, занимают и других исследователей. Например, из Института роста экономики им. П.А. Столыпина (создан в 2016 году), который изучил причины внутренней миграции российской молодежи.

Исследование было качественным – углубленные интервью дали всего 186 человек из десяти городов России: Братска, Иркутска, Красноярска и Минусинска (Сибирский федеральный округ, но «в сцепке» с Москвой), а также Пскова, Пикалево, Петрозаводска и Великих Лук (Северо-Западный федеральный округ, «в сцепке» с Санкт-Петербургом). Авторы утверждают, что первыми в истории попытались изучить не только центростремительную, но и центробежную миграцию, то есть выяснить причины переездов молодежи из крупных городов в малые.

Выводы ученых навскидку лежат на поверхности. В большой город молодежь стремится за большими зарплатами и профессиональной самореализацией, причем не столько для узких специалистов (эти-то себя найдут везде), сколько для социально значимых (медики, врачи) и «инфраструктурных» профессий (торговля, общепит, строительство). Но все же главными «выталкивающими» с периферии факторами оказались скудость культурно-досуговой сферы малых городов («некуда сходить», особенно с детьми), удручающее состояние инфраструктуры (медицины, общественного транспорта и другое) и катастрофическая неухоженность городской среды.

Удерживают в малых городах или заставляют возвращаться в них после неудачного штурма мегаполисов такие факторы, как благоприятная экологическая обстановка (правда, в Сибири об этом говорили меньше), территориальная компактность, высвобождающая время на жизнь, спокойная атмосфера («меньше суеты»), более качественные социальные связи («все всех знают») и низкая, конечно, в сравнении со столицами, стоимость недвижимости.

Удерживают в малых городах или заставляют возвращаться в них после неудачного штурма мегаполисов такие факторы, как благоприятная экологическая обстановка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Концепция «новой провинциальности», по мнению авторов исследования, должна акцентировать внимание на «уюте и комфортном ритме» малых городов и отходе от идеи, что «успех связан с мегаполисом». Удерживать или привлекать молодежь предлагается не инфраструктурой, на которую, очевидно, денег все равно у условного Пикалево никогда не хватит, а за счет создания нового имиджа периферии, оторванного от привычных представлений об отсталости и депрессивности.

«Исследование подтвердило наши догадки о том, что одними высокими зарплатами людей не удержать. Были примеры малых городов, в которых компании открывали производства, предлагали хорошие зарплаты, – все равно оттуда уезжали. Людям нужны смыслы, акценты на которые и нужно делать в развитии таких городов», – рассказал на презентации итогов исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Среди предлагаемых административных мер – поддержка МСП, активная работа с землячеством, прицельный обратный рекрутинг «поуехавших», тонко настроенные жилищные программы, а также «меры, целенаправленно препятствующие распространению в городе настроений миграции» (что под этим подразумевается – не ясно).

Впрочем, одним имиджем успеха не достигнуть, поэтому в качестве направлений для инфраструктурных инвестиций авторы исследования предлагают малым городам делать ставку на развитие дистанционных сервисов, транспорта и ЖКХ и газификацию. Откуда на это брать деньги – вопрос для других ученых. Возможно, подойдут муниципальные облигации. Но главное – нужна целенаправленная поддержка федерального центра, который просто должен взять и начать вкладываться именно в малые города. Пока они совсем не опустели.

«Для обывателя мигрант зачастую – это такой полуграмотный узбек или таджик»

В РАН, кстати, подсчитали, что мигранты совершают всего 2% от совокупного количества преступлений в России. Как рассказала РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс. – это 2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений.

В том числе в Москве ими было совершено 7,68 тыс., а в Московской области – 5,52 тыс. преступлений. То есть на столичную агломерацию приходится, по статистике Следственного комитета РФ, почти 33% от количества такого криминала по всей стране. Углубленный анализ, проведенный институтом, показал, что 85% преступлений совершают мужчины-мигранты, причем большей частью против таких же мигрантов.

«То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где-то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке», – уточнила ученый. Проблема в том, что преступления, которые мигранты совершают в отношении граждан России, просто вызывают наибольший резонанс.

«В обывательском представлении мигрант зачастую – это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В обывательском представлении мигрант зачастую – это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле, все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», – посетовала Храмова.

Напомним, Правительство РФ в прошлом году утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. По словам Храмовой, России нужно бороться за мигрантов, «тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего». Так как в нынешних условиях прежние потоки, особенно из стран СНГ, иссякают – «полуграмотные» узбеки и таджики чаще едут в Китай, а не в бывшую метрополию. Между тем для России эти потоки важны, в том числе и в свете обострившегося кадрового дефицита.

«А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», – отметила Храмова.

Одна камера используется для оформления 20 «писем счастья» в день

В МВД России раскрыли данные об административной практике по итогам 2023 года. Эта наиболее чувствительные цифры для всех автомобилистов – вряд ли среди них найдутся счастливчики, никогда не получавшие по почте так называемые письма счастья.

Сотрудники Госавтоинспекции вынесли за прошлый год в общей сложности 237,6 млн постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как оказалось, нет таких вершин, которые не способны взять в ГИБДД. Из отчета, о котором написала газета «Коммерсант», следует, что сотрудники Госавтоинспекции вынесли за прошлый год в общей сложности 237,6 млн постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Рост за год – на 18,1% больше, чем годом ранее. Из них исполнено 214,2 млн, или 90,1% (в 2022 году было 88,6%).

При этом 92% постановлений (220,9 млн; +20,4% к прошлому году) было вынесено с применением дорожных камер, парк которых за год вырос на 8%, до почти 30 тыс. штук, большей частью стационарных (количество «треног» сокращается все последние годы).

Как заявил газете координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, в среднем на один автомобиль сейчас приходится по пять штрафов в год, а одна камера используется для оформления 20 «писем счастья» в день.

В топ-5 по числу вынесенных в отношении водителей постановлений (как с помощью камер, так и при надзоре за движением нарядами ДПС) вошли, понятное дело, две столичные агломерации: Москва (41,4 млн) и Московская область (39,9 млн), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,9 млн). Но также и Татарстан (8,31 млн). С небольшим отрывом от нас идут Башкортостан (6,79 млн), Краснодарский край (5,73 млн), Самарская (5,26 млн) и Новосибирская области (4,89 млн), Красноярский край (3,82 млн) и… Дагестан (3,51 млн).

Эксперты отмечают, что рост числа фиксируемых нарушений во многом основан на расширении числа контролируемых камерами составов нарушений (в том числе, например, использование водителями ремней безопасности и телефонов). И в будущем, очевидно, эти беспристрастные «глаза» на дорогах будут становиться все более «умными». Со всеми вытекающими, в том числе и в виде ошибок. Но к этой реальности стоит привыкать.

Рост числа фиксируемых нарушений во многом основан на расширении числа контролируемых камерами составов нарушений Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани сократилась обеспеченность жителей торговой недвижимостью

Другой интересный факт – в Красноярске и в Казани по итогам 2023 года было зафиксировано самое заметное сокращение обеспеченности жителей торговой недвижимостью. Показатель, который рассчитывают в NF Group, снизился на 8% и 7,5%, до 345 и 363 кв. метров на 1 тыс. населения соответственно. Уровень обеспеченности жителей российских городов-миллионников торговой недвижимостью в целом за год тоже сократился, но на 1,5%, до 500 кв. метров на 1 тыс. человек, хотя в предыдущие годы показатель демонстрировал преимущественно положительную динамику.

По оценкам аналитиков, сейчас снижение наблюдается в 10 из 15 рассматриваемых городов. Кроме Красноярска и Казани сильное падение также было зафиксировано в Екатеринбурге (на 5,7%, до 640 кв. метров) и в Санкт-Петербурге (на 3,5%, до 387 кв. метров). Показатель упал даже в Москве, пусть и всего на 1%, до 574 кв. метров.

По оценке экспертов, основные причины такой динамики – низкая девелоперская активность и стремительное развитие онлайн-торговли.

По рынку торговой недвижимости за эти годы было произведено два пушечных выстрела – сначала пандемия, а следом, в качестве контрольного, массовый уход зарубежных брендов. ТЦ опустели и, мягко говоря, потеряли свою инвестиционную привлекательность. Например, по данным Nikoliers, если в 2021 году в общей сложности в России было введено 837,9 тыс. кв. метров торговых площадей, то в прошлом году – всего 246 тыс. кв. метров.

ТЦ опустели и, мягко говоря, потеряли свою инвестиционную привлекательность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За это время бурно расцвел сегмент e-commerce. Оборот рынка онлайн-торговли в 2023 году, по оценке АКИТ, вырос на 27,5% год к году, до 6,34 трлн рублей. Увеличение количества пунктов выдачи заказов Wildberries или Ozon заметно невооруженным глазом.

Впрочем, в NF Group считают, что если все заявленные на 2024 год проекты новых ТЦ будут все-таки реализованы, то обеспеченность площадями продемонстрирует положительную динамику. И может даже вырасти на 3%, до 515 кв. метров на 1 тыс. человек. Но пока запуск ТЦ – события редкие, в том числе и из-за некоего насыщения рынка в предыдущие «тучные» годы. Все в конечном итоге будет зависеть от активности новых арендаторов, а также строительства крупных жилых микрорайонов – в них точно будут востребованы хотя бы небольшие ТЦ площадью 10-15 тыс. кв. метров.

Нужен ли Казани многопрофильный центр для домашних и бездомных животных?

Как обычно, интересные темы автор «Татар-информа» обнаружил в научных журналах ключевых вузов Татарстана. Некоторые статьи, как, например, «Шутовство при дворе Анны Иоанновны (на примере шутов Педрилло, Лакосты, Голицына и Балакирева)», или претендующая по стилю изложения на передовицу в какой-нибудь «желтой» газете «История девиантных движений в России» (оба шедевра, безусловно, вносящие вклад в науку, вышли в «Казанском вестнике молодых ученых»), вызвали смешанные чувства – причудливую смесь удивления, брезгливости и желания переслушать песню «Я офигеваю, мама» группы «Несчастный случай». То другие все же выглядели более адекватными формату журналов, рецензируемых ВАК.

Например, в журнале «Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика», который выпускает КГАСУ, была найдена интересная работа «Актуальность формирования многопрофильного центра для домашних и бездомных животных в России», подписанная С.И. Фазлыевой (из АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова») и М.П. Гришиной (из самого строительного университета). Как нетрудно догадаться по названию, авторы обосновали необходимость создания в городе именно такой институции, направленной на оказание всевозможных услуг для братьев наших меньших.

Такой комплекс будет затрагивать «весь цикл жизни животного от рождения и до самой смерти» и включать различные функциональные блоки: кинологический центр для дрессировки, ветеринарную клинику (с аптекой для лечения), груминг-салон и зоомагазин, выставочный павильон, гостиницу для животных (где их можно будет оставлять на время отъезда хозяев), зоны для выгула и дрессировок, приют для бездомных животных (со своим ветеринарным блоком и площадками для выгула). И, конечно, крематорий.

Авторы ни разу не называют в своей статье Казань или другие города не только Татарстана, но и России. Очевидно, они говорят о некоем универсальном решении, которое подойдет для всех крупных мегаполисов. В которых и домашние, и уличные животные давно уже живут вместе или рядом с человеком и потому нуждаются в обширной инфраструктуре на все случаи жизни (и смерти). И, конечно, если все составляющие этой инфраструктуры и правда не будут раскиданы по городу «невидимой рукой рынка», а будут собраны в одной точке (что совсем не отменяет необходимости существования тех же ветбольниц в других местах), качество можно будет обеспечить.

Домашние и уличные животные давно уже живут вместе или рядом с человеком и потому нуждаются в обширной инфраструктуре на все случаи жизни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В предлагаемой модели учитывается размещение или лечение только собак и кошек, но методология моделирования позволит перепрофилировать объект для обслуживания любого домашнего питомца: хомяков, попугаев, кроликов, крыс и других», – отмечают авторы статьи.

Они также добавляют, что, «несмотря на развитие ветеринарной отрасли, во всей России нет таких объектов, как многопрофильный центр для домашних и бездомных животных, объединяющий в себе все важные функции на одной территории». Финансовых расчетов такого мегапроекта авторы, впрочем, не приводят. Но навскидку идея выглядит не только социально, но и коммерчески привлекательной.