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Задержаны первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Карабахе
Задержали первых подозреваемых по делу о гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
По данным агентства, также отстранили командира корпуса азербайджанских ВС, чьи подчиненные виноваты в гибели российских миротворцев.
Напомним, машина с миротворцами РФ подверглась обстрелу в Карабахе, когда военнослужащие возвращались с поста у поселка Джанятаг. В итоге все военнослужащие, что находились в авто, погибли.
Ранее мы сообщали, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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