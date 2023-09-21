Задержаны первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Карабахе

Задержали первых подозреваемых по делу о гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

По данным агентства, также отстранили командира корпуса азербайджанских ВС, чьи подчиненные виноваты в гибели российских миротворцев.

Напомним, машина с миротворцами РФ подверглась обстрелу в Карабахе, когда военнослужащие возвращались с поста у поселка Джанятаг. В итоге все военнослужащие, что находились в авто, погибли.

Ранее мы сообщали, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.