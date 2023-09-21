Алиев принес Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев (РМК) в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих РМК», — говорится в сообщении.

В разговоре было подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование и всех виновных ждет наказание. Отмечается, что генпрокуратуры двух стран работают в тесном контакте. Также азербайджанский лидер готов оказать материальную помощь семьям погибших военных.

Лидеры отметили, что важно последовательно реализовать соглашение о полном прекращении боевых действий в Карабахе, которое было достигнуто при военных российского миротворческого контингента.

Также главы стран обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки. Путин обратил внимание, что необходимо обеспечить права и безопасность армян Карабаха. Алиев выразил готовность взаимодействовать с российскими миротворцами в данном вопросе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что во время возвращения с наблюдательного поста в районе Джанятага автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в машине военнослужащие погибли.