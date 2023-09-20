В Нагорном Карабахе обстреляли машину с российскими миротворцами, военнослужащие погибли

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Напомним, накануне Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе. Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингета между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.

Ранее правительство Армении было готово признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом премьер-министр страны Никола Пашинян заявил в начале мая. После этого Президент Владимир Путин, проводя встречу с лидерами обеих сторон, отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования, а все нерешенные вопросы носят «чисто технический характер». Однако уже в июле Пашинян сообщил о высокой вероятности начала новой войны с соседним государством.