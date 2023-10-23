Задержан мужчина, который убил нескольких щенков в Пестречинском районе РТ

Полиция задержала мужчину, который убил нескольких щенков в Пестречинском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение об убийстве четырех щенков. В процессе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержали жителя села Старое Шигалеево.

47-летний мужчина объяснил полиции, что поступил так, потому что обеспокоен за людей, которых могут покусать собаки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как стало известно «Татар-информу», злоумышленник злоупотребляет алкоголем.

Напомним, в Пестречинском районе РТ произошло массовое убийство животных. В селе Старое Шигалеево погибли маленькие щенки, одного из них нашли повешенным. В администрации Пестречинского района Татарстана сообщили, что злоумышленника вычислили правоохранители.