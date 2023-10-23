В Пестречинском районе РТ живодеры массово убивают собак, в этот раз повесили щенков

В Пестречинском районе РТ произошло очередное массовое убийство животных. Об этом заявил координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин.

В этот раз в селе Старое Шигалеево погибли маленькие щенята. Отмечается, что щенки жили по соседству со взрослой собакой местной жительницы, которая ухаживала за ними. На днях, придя кормить щенков, женщина нашла одного щенка повешенным и только трое были живы.

Фото: vk.com/iskander_giniyatullin

Искандер Гиниятуллин подчеркнул, что это не первый случай жестокого обращения с животными в Пестречинском районе. В апреле чиновник от имени федерального партийного проекта обратился к главе района, отметив массу нарушений в организации отлова животных.

Кроме того, недавно в селе Кулаево Пестречинского района РТ пропали две хозяйские собаки. Одну позже нашли в другом районе Татарстана, второй до сих пор нет, отметил Искандер Гиниятуллин.

Немного погодя случилось массовое убийство собак в том же селе Старое Шигалеево. После этого Гиниятуллин направил заявление в отдел полиции района о возбуждении уголовного дела.

В мае Гиниятуллин получил отказ в возбуждении уголовного дела после массового обстрела животных. После этого координатор проекта направил жалобу в адрес прокурора Пестречинского района РТ. В конце июля жалоба была удовлетворена, однако до сих пор информация о возбуждении дела отсутствует, отметил Гиниятуллин.

В свою очередь старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил «Татар-информу», что прокуратура Пестречинского района организовала проверку указанной информации.

«В настоящее время полиция проводит проверку. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры», – отметил он в беседе с агентством.

«Все известные маньяки-убийцы начинали с издевательств над беззащитными созданиями – кошками, собаками, лягушками. Но потом они приходили к людям. Опасайтесь, кто-то уже ходит среди вас», – подчеркнул Искандер Гиниятуллин на своей странице «ВКонтакте».