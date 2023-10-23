Администрация Пестречинского района РТ: Виновника массового убийства щенков нашли

Органы МВД установили виновника массового убийства щенков в селе Старое Шигалеево. Об этом сообщает администрация Пестречинского района Татарстана.

По их информации, в данный момент проводится экспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении в отношении виновника уголовного дела.

Напомним, что в Пестречинском районе РТ произошло массовое убийство животных. В селе Старое Шигалеево погибли маленькие щенки. Жили животные по соседству со взрослой собакой местной жительницы, которая ухаживала за ними. На днях, когда женщина пришла кормить щенков, она нашла одного из них повешенным и только трое были живы.

Координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин заявил, что это не первый случай жестокого обращения с животными в Пестречинском районе. В апреле чиновник от имени федерального партийного проекта обратился к главе района, отметив массу нарушений в организации отлова животных.