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Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области
Машиниста грузового поезда задержали после столкновения с пассажирским поездом в Кандалакшском районе Мурманской области, передает ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Машиниста подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое привело к гибели двух человек.
Столкновение грузового состава с пассажирским поездом Мурманск – Санкт-Петербург произошло 18 декабря около 16:15 по московскому времени в Кандалакшском районе Мурманской области. По уточненной информации, в результате происшествия пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших – двое.
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