Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области

Машиниста грузового поезда задержали после столкновения с пассажирским поездом в Кандалакшском районе Мурманской области, передает ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Машиниста подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое привело к гибели двух человек.

Столкновение грузового состава с пассажирским поездом Мурманск – Санкт-Петербург произошло 18 декабря около 16:15 по московскому времени в Кандалакшском районе Мурманской области. По уточненной информации, в результате происшествия пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших – двое.