В Мурманской области пассажирский двухэтажный поезд столкнулся с грузовым

Пассажирский двухэтажный поезд столкнулся с грузовым на юге Мурманской области на станции Княжная.

По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона.

Как сообщают РИА Новости, сейчас на место выехали спасатели и бригады скорой помощи.

Информация о пострадавших уточняется, движение на участке приостановлено.