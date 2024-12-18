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Происшествия 18 декабря 2024 17:20

В Мурманской области пассажирский двухэтажный поезд столкнулся с грузовым

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Пассажирский двухэтажный поезд столкнулся с грузовым на юге Мурманской области на станции Княжная.

По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона.

Как сообщают РИА Новости, сейчас на место выехали спасатели и бригады скорой помощи.

Информация о пострадавших уточняется, движение на участке приостановлено.

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