Число пострадавших при крушении поезда Мурманск - Санкт-Петербург выросло до 31 человека

Количество пострадавших в результате инцидента с поездом Мурманск – Санкт-Петербург увеличилось до 31 человека, включая пятерых детей. Четырнадцать человек были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале РЖД.

«По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших – двое», – говорится в сообщении.

РЖД также заявила о готовности предложить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим в своих медицинских центрах. Семьям погибших компания выплатит компенсацию в размере 2 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, пассажиры могут получить страховые выплаты от компании «СОГАЗ».

Столкновение грузового состава с пассажирским поездом Мурманск – Санкт-Петербург произошло 18 декабря около 16:15 по московскому времени в Кандалакшском районе Мурманской области. Тогда сообщалось о 27 пострадавших, 5 из которых были дети, а двое человек погибли.