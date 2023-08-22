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Руc Тат
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Происшествия 22 августа 2023 12:57

Задержан гендиректор компании, организовавшей незаконные экскурсии диггеров

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В Санкт-Петербурге задержали генерального директора компании «Спутник», которая организовала смертельную экскурсию по коллекторам Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указано в сообщении, гендиректор Александр Ким задержан, из Санкт-Петербурга его доставят в Москву, где изберут меру пресечения.

Напомним, 20 августа гид -диггер совместно с группой в составе 7 человек организовал экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве. Когда в столице начался сильный ливень, участники экскурсии находились под землей.

В результате погибли восемь человек, среди которых двое подростков 15 и 17 лет.

Стоит отметить, что экскурсия была незаконной. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники спецслужб.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи установили трех организаторов экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия. В ведомстве отметили, что несколько организаторов объявлены в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

#экскурсии #Москва #погибшие #задержание
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