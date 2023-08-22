Следователи установили причастных к смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Сотрудники СК России установили причастных к организации незаконной экскурсии в подземных сооружениях Москвы, где погибли четыре человека. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным следователей, 20 августа гид -диггер совместно с группой в составе 7 человек организовал экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве. Когда в столице начался сильный ливень, диггеры находились под землей. В результате погибли четыре человека, среди них,15-летняя девочка и 17-летний парень, судьба остальных в настоящее время неизвестна. Сотрудники спецслужб города продолжают поиски остальных участников группы.

Следователи установили трех организаторов экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия. В ведомстве отметили, что несколько организаторов объявлены в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как указано в сообщении, экскурсия была незаконной. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники спецслужб.