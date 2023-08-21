Тела трех погибших в Неглинке диггеров обнаружили в Москве-реке

В Москве-реке нашли тела троих погибших, гулявших по подземным коллекторам, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как выяснилось, экскурсия проходила накануне. Когда в Москве начался сильный ливень, диггеры находились под землей. В сообщении подчеркнули, что шансов на спасение было мало.

Отмечается, что точное количество людей, которые пошли на экскурсию и теперь не выходят на связь, устанавливается. По предварительным данным, всего в группе находилось восемь человек. Сотрудники экстренных служб продолжают поиски.

В настоящее время найдены тела троих погибших, в их числе двое подростков 15 и 17 лет.