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Тела трех погибших в Неглинке диггеров обнаружили в Москве-реке
В Москве-реке нашли тела троих погибших, гулявших по подземным коллекторам, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как выяснилось, экскурсия проходила накануне. Когда в Москве начался сильный ливень, диггеры находились под землей. В сообщении подчеркнули, что шансов на спасение было мало.
Отмечается, что точное количество людей, которые пошли на экскурсию и теперь не выходят на связь, устанавливается. По предварительным данным, всего в группе находилось восемь человек. Сотрудники экстренных служб продолжают поиски.
В настоящее время найдены тела троих погибших, в их числе двое подростков 15 и 17 лет.
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