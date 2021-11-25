Задержали троих татарстанцев, которые организовали ячейку «Нурджулар»* в Челнах

Троих жителей Татарстана подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации «Нурджулар»*.

По версии следствия, двое из них в 2020-2021 годах организовали в Набережных Челнах ячейку этой организации, привлекали новых участников, хранили запрещенную литературу. Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности ячейки.

Всех троих задержали, в операции принимали участие сотрудники СУ СКР по РТ, оперативники УФСБ России по РТ и МВД по РТ.

Возбудили уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Своей вины никто из задержанных не признал. Одного из них решением суда заключили под стражу, в отношении остальных скоро также будет принято решение о мере пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «Нурджулар»*. Выяснилось, что преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации. Тайные собрания проходили на конспиративных квартирах, где происходила вербовка новых участников ячейки.

Позже появилось видео задержания участников ячейки экстремистской организации.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ