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Ру Тат
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Происшествия
12 ноября 2021  13:50
Павел Климчак

Появилось видео задержания в РТ участников ячейки экстремистской организации «Нурджулар»*

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В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео задержания в Казани ячейки турецкой экстремистской организации «Нурджулар»*. В квартире, где были задержаны участники организации, нашли запрещенную литературу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «Нурджулар»*. Выяснилось, что преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации. Тайные собрания проходили на конспиративных квартирах, где происходила вербовка новых участников ячейки.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ

#задержание #запрещенная литература #экстремистская организация #Нурджулар
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