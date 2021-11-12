Появилось видео задержания в РТ участников ячейки экстремистской организации «Нурджулар»*

В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео задержания в Казани ячейки турецкой экстремистской организации «Нурджулар»*. В квартире, где были задержаны участники организации, нашли запрещенную литературу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «Нурджулар»*. Выяснилось, что преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации. Тайные собрания проходили на конспиративных квартирах, где происходила вербовка новых участников ячейки.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ