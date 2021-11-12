В Татарстане разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «Нурджудар»*

В Татарстане разгромили ячейку экстремистской турецкой организации «Нурджудар»*, которая действовала с 2019 года. Преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации.

Тайные собрания проходили на конспиративных квартирах, где происходила вербовка новых участников ячейки. Троих подозреваемых задержали и арестовали.

Как стало известно ИА «Татар-информ», это была совместная операция сотрудников МВД по РТ и УФСБ по РТ.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ