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Ру Тат
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Происшествия
12 ноября 2021  10:08
Павел Климчак

В Татарстане разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «Нурджудар»*

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В Татарстане разгромили ячейку экстремистской турецкой организации «Нурджудар»*, которая действовала с 2019 года. Преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации.

Тайные собрания проходили на конспиративных квартирах, где происходила вербовка новых участников ячейки. Троих подозреваемых задержали и арестовали. 

Как стало известно ИА «Татар-информ», это была совместная операция сотрудников МВД по РТ и УФСБ по РТ.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ

#задержание #экстремисткая организация
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