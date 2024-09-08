«Задача депутатов — служить народу»: Шаймиев проголосовал на выборах в Госсовет

Фото: портал Правительства РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отдал свой голос на выборах в Госсовет РТ седьмого созыва. Он проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино, сообщается на портале Правительства республики.

«Задача перед депутатами одна: депутаты, раз народ доверяет, должны служить избирателям. Это самая понятная и основная задача тех, кому доверяют. Если бы не доверяли, кто бы стал избирать. Служить народу — это у них и сегодня, и вчера, и завтра», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

Он отметил, что республика, несмотря на сложные условия, продолжает развиваться — «созидает, везде и всюду».

«Как я в свое время говорил „Мы можем!“, у нас получится и получается. Всем пожелаю здоровья, благополучия, чтобы и урожай был», — заключил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Фото: портал Правительства РТ