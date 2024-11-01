«Зачастую они остаются незамеченными»: в Татарстане ищут «Героев нашего времени»

В Татарстане продолжается прием заявок на премию «Герои нашего времени»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На премию «Герои нашего времени» поступило более 80 заявок

В октябре в Татарстане стартовала заявочная кампания на республиканскую премию «Герои нашего времени». На сегодняшний день организаторы получили более 80 заявок от жителей со всей республики, сообщил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«С каждым годом количество героических историй растет. И для нас это большая честь, что мы вносим в том числе вот этим проектом свой вклад в то, чтобы на них обращали все больше внимания. <…> Информационное пространство вокруг нас заполнено различными сообщениями о звездах, шоу, артистах. И зачастую именно истории героев остаются, к сожалению, незамеченными», – подчеркнул он.

Напомним, стать участником республиканской премии могут жители и организации республики, проявившие неравнодушие, мужество в повседневной жизни, совершившие героические поступки. Конкурс проводится в нескольких номинациях. Так, ребята в возрасте до 17 лет, проявившие героизм, смогут претендовать на победу в номинации «Юный Герой», взрослые от 18 лет – в номинации «Герой нашего времени». Семьи, которые могут считаться образцом для подражания и вдохновения, получат награду в номинации «Крепкая семья».

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отдельно поощрят добровольцев и организации, которые оказывают поддержку новым российским регионам — Херсонской и Запорожской областям, Донецкой и Луганской народным республикам.

Прием заявок продлится до 15 ноября, оставить их можно по ссылке. Вручат награды 6 декабря на сцене культурного центра «Сайдаш». Награждать лауреатов будут депутаты Государственной Думы РФ, Государственного Совета Татарстана, приглашенные гости.

В Татарстане инициировали поиск людей, совершивших героические поступки

Общественные организации Татарстана и республиканские ведомства займутся поиском людей, которые совершили какие-либо героические поступки. Рассказать о героях призывают также и всех татарстанцев, заявила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

«Нам надо инициировать поиск тех людей, которых мы можем назвать героями, которых можем пропагандировать. Нам нужно усилить взаимодействие с Министерством образования, потому что если мы говорим о героях, которые сегодня за школьной партой, то их видят лучше те же учителя. Шел разговор о врачах – среди них тоже сегодня действительно очень много настоящих героев», – подчеркнула она.

Героические поступки совершают волонтеры, бойцы специальной военной операции, журналисты и представители других сфер деятельности. Не стоит забывать также о приемных родителях, которые берут детей из приютов на воспитание.

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Зачастую, когда мы спрашивали молодежь, кто для вас является примером героя или кумиром… если в Советском Союзе спросили бы, это был бы, например, Юрий Гагарин, а в сегодняшнее время это персонажи комиксов, какие-то выдуманные, несуществующие персонажи, которые просто являются интересным прообразом для ребят», – посетовал руководитель Казанского местного отделения «Движения Первых» Динар Бариев.

Он также добавил, что в качестве примеров дети называли своих родителей, братьев и сестер, которые, конечно, служат для них примером. Однако об общепризнанных в республике героях они не знают. Премия «Герои нашего времени» как раз и нацелена на то, чтобы рассказать о героических поступках татарстанцев, сохранить их в памяти для будущих поколений.

«Если вы знаете истории таких [героических] людей, если где-то видели такую информацию, присылайте ее нам, чтобы мы максимально могли охватить каждого, кто действительно проявил себя каким-либо уникальным поступком», – заключил Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Волонтер СВО, хирург ДРКБ и экоактивист – кто они, настоящие герои?

Участники пресс-конференции отметили, что в Татарстане живет много героев. Однако большинство из них скромные люди. Часто вместо них заявку на премию подают родственники, соседи или друзья. Бывает даже, что они отказываются прийти на вручение премии, не считая свой поступок героическим и задавая в ответ организаторам вопрос: «А что такого я сделал? Так поступил бы любой». Герои есть во всех сферах деятельности.

«Например, в какое-то время мы начали приглашать на нашу премию в том числе тех ребят, которые на ЕГЭ набирают по 200-300 баллов. Это же тоже герои! Они стараются учиться, чтобы показать высокие результаты. В прошлом году была такая история: парень по имени Степан из Казани спас щенков, которых привязали к вагону поезда. И вот таких историй действительно очень много. Мальчик из Набережных Челнов спас маму, у которой дома начался приступ астмы. В 5 лет он смог вызвать скорую, открыть им дверь, и сделал это очень быстро», – поделился Руслан Шигабуддинов.

Самой запоминающейся для него за все годы участия в проекте в качестве организатора стала история юного героя, который спас свою одноклассницу от педофила. На тот момент ему было всего около 7-8 лет, однако мальчик не испугался и совершил подвиг. «Я пожал ему руку, и помню вот это ощущение внутреннее – у меня мурашки по всему телу», – добавил руководитель МГЕР.

Руководитель Казанского местного отделения «Движения Первых» Динар Бариев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Динар Бариев вспомнил историю команды врачей ДРКБ и персонально детского хирурга Дмитрия Осипова, которые смогли прооперировать двухмесячную девочку с ложной аневризмой плечевой артерии. Таких операций в мире до этого было всего 14, и после очередного успеха казанские врачи попали в Книгу рекордов России.

Еще один достойный пример – елабужанин, который ежедневно собирал мусор на берегу Камы. Благодаря этому территория стала гораздо чище и значительно преобразилась. Отдельно отметили заслуги директора Института электроэнергетики и электроники по молодежной политике КГЭУ Екатерины Федосеевой.

«Она на себя взяла вообще вопросы в университете, связанные с СВО, она несколько раз ездила “за ленточку” с сетями, со свечами, которые делают ребята-студенты, и с продуктами питания. Они выполняют конкретные заказы, заявки тех ребят [бойцов СВО], с которыми уже подружились за эти годы. Я восхищаюсь этой молодой женщиной и теми ребятами, которые с ней вместе, в ее команде, живут этим. А когда мне вчера рассказали, что практически все студенты энергоуниверситета являются донорами и ежемесячно сдают кровь и плазму, я тоже была поражена, потому что это тоже герои», – заключила Татьяна Ларионова.