В Татарстане определят «Героев нашего времени» — 2024

В Татарстане открылся прием заявок для участия в Республиканской премии «Герои нашего времени» — 2024, рассказала в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы от РТ Татьяна Ларионова.

Стать ее участником могут жители и организации республики, проявившие неравнодушие, мужество в повседневной жизни, совершившие героические поступки. То есть все те, «кто делает мир вокруг лучше», заявила парламентарий.

Конкурс проводится в нескольких номинациях. Так, ребята в возрасте до 17 лет, проявившие героизм, смогут претендовать на победу в номинации «Юный Герой». Для взрослых от 18 лет аналогичной станет номинация «Герой нашего времени». Семьи, которые могут считаться образцом для подражания и вдохновения, получат награду в номинации «Крепкая семья».

Отдельно поощрят добровольцев и организации, которые оказывают поддержку новым российским регионам — Херсонской и Запорожской областям, Донецкой и Луганской народным республикам.

Прием заявок продлится до 15 ноября. Оставить их можно по ссылке.

Напомним, что 2024-й указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи в России.