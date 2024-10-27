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В Татарстане определят «Героев нашего времени» — 2024
В Татарстане открылся прием заявок для участия в Республиканской премии «Герои нашего времени» — 2024, рассказала в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы от РТ Татьяна Ларионова.
Стать ее участником могут жители и организации республики, проявившие неравнодушие, мужество в повседневной жизни, совершившие героические поступки. То есть все те, «кто делает мир вокруг лучше», заявила парламентарий.
Конкурс проводится в нескольких номинациях. Так, ребята в возрасте до 17 лет, проявившие героизм, смогут претендовать на победу в номинации «Юный Герой». Для взрослых от 18 лет аналогичной станет номинация «Герой нашего времени». Семьи, которые могут считаться образцом для подражания и вдохновения, получат награду в номинации «Крепкая семья».
Отдельно поощрят добровольцев и организации, которые оказывают поддержку новым российским регионам — Херсонской и Запорожской областям, Донецкой и Луганской народным республикам.
Прием заявок продлится до 15 ноября. Оставить их можно по ссылке.
Напомним, что 2024-й указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи в России.
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