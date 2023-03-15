ДРКБ вошла в Книгу рекордов России со случаем удаления аневризмы двухмесячному малышу

Детская республиканская клиническая больница Татарстана вошла в книгу рекордов России с операцией, которая прошла в 2018 году. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Тогда в клинике провели уникальную операцию по удалению врожденной аневризмы плечевой артерии двухмесячному ребенку.

В больнице отметили, что в мировой литературе на тот момент было описано лишь 14 случаев подобных операций у детей, при этом минимальный возраст был шесть месяцев.

В ДРКБ «Татар-информу» рассказали, что сами подали заявку на рекорд, и спустя 5 лет запись об уникальном случае попала в книгу рекордов.

У девочки аневризма вызывала нарушение кровотока, с ростом образования отечность конечности нарастала и уменьшалась ее подвижность, девочке угрожала атрофия предплечья и кисти. Малышке бы пришлось ходить с протезом.

Команда хирургов ДРКБ взяла девочку на операцию, удалила аневризму, недостающий участок артерии восполнили гипсовой лонгеты. Под 24-х кратным увеличением микроскопом ювелирно сшили концы сосуда. Сейчас с девочкой все хорошо.