Заболеваемость коронавирусом в Татарстане немного уменьшилась

В Татарстане незначительно снизилась заболеваемость коронавирусом. Подтверждено 111 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 112 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 20 заболевшим, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 28 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 192 179 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 189 080 жителям республики, в том числе 97 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 117 излечившихся больных).

Общее число официально зарегистрированных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2008. Последний раз о летальном исходе сообщалось 14 декабря.

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2. В большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 7222 человек. Поправились 6338 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 782 заболевших. Зарегистрирован как скончавшиеся от этой болезни 51 человек.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа.