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Заболеваемость Covid-19 опять начала расти в Татарстане
В Татарстане вновь стала расти регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтвержден 101 случай заражения Covid-19 по сравнению с 99 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 54 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 75 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 196 525 татарстанцев.
В общей сложности удалось выздороветь 192 614 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 78 пациентов (днем ранее стало известно о 58 поправившихся больных).
Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.
В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 13 436 человек. Поправился 12 071 пациент. Госпитализированы с Covid-19 1548 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 36 человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что у 15 депутатов выявили коронавирус перед оглашением послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
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