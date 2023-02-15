Заболеваемость Covid-19 опять начала расти в Татарстане

В Татарстане вновь стала расти регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтвержден 101 случай заражения Covid-19 по сравнению с 99 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 54 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 75 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 196 525 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 192 614 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 78 пациентов (днем ранее стало известно о 58 поправившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 13 436 человек. Поправился 12 071 пациент. Госпитализированы с Covid-19 1548 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 36 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у 15 депутатов выявили коронавирус перед оглашением послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.