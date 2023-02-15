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Руc Тат
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Здоровье 15 февраля 2023 15:34

У 15 депутатов выявили коронавирус перед посланием Путина

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Депутаты Госдумы прошли первое из трех тестирований на коронавирусную инфекцию для участия в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.  В итоге у 15 депутатов выявили вирус, сообщил в своем телеграм-канале депутат от КПРФ Денис Парфенов.

«Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», – написал Парфенов.

Напомним, всего депутаты пройдут три тестирования – 14, 16 и 20 февраля.

С посланием Федеральному собранию Путин выступит 21 февраля в 12.00, подготовку глава государства ведет с начала недели. В Кремле сегодня заявили, что на оглашение не пустят СМИ из так называемых «недружественных стран».

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