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У 15 депутатов выявили коронавирус перед посланием Путина
Депутаты Госдумы прошли первое из трех тестирований на коронавирусную инфекцию для участия в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В итоге у 15 депутатов выявили вирус, сообщил в своем телеграм-канале депутат от КПРФ Денис Парфенов.
«Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», – написал Парфенов.
Напомним, всего депутаты пройдут три тестирования – 14, 16 и 20 февраля.
С посланием Федеральному собранию Путин выступит 21 февраля в 12.00, подготовку глава государства ведет с начала недели. В Кремле сегодня заявили, что на оглашение не пустят СМИ из так называемых «недружественных стран».
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