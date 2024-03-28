За январь и февраль в бюджет РТ поступило более 83 млрд рублей доходов

За январь и февраль текущего года в консолидированный бюджет Татарстана поступило более 83 млрд 324 млн рублей доходов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года (свыше 30 млрд 171 млн рублей), следует из сравнения отчетов Министерства финансов РТ.

Всего за 2024 год республиканский бюджет должен получить почти 467 млрд 909 млн рублей доходов. Соответственно, за январь и февраль было получено почти 18% от общего объема запланированных доходов.

При этом налоговые и неналоговые доходы составили 69 млрд 236 млн рублей. В том числе по налогу на прибыль поступило 40 млрд 917 млн рублей, по налогу на товары, работы и услуги — 6 млрд 645 млн, по налогу на совокупный доход — 1 млрд 144 млн, по налогу на имущество — 12 млрд 738 млн.

Кроме того, безвозмездные поступления составили 14 млрд 87 млн рублей, а доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба — 663,5 млн. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, оказались равны 6 млрд 52 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в четверку регионов — лидеров по налоговым и неналоговым доходам. Также Минфин РТ назвал крупные источники доходной части консолидированного бюджета республики.