Минфин: Татарстан вошел в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам

На 1 марта 2024 года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 69,2 млрд рублей. Из них в бюджет республики – 58,6 млрд рублей, в местные бюджеты – 10,6 млрд. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова.

«План поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 2024 год утвержден в объеме 400 млрд рублей. Выполнение планового назначения по консолидированному бюджету республики за январь-февраль составило 17,3%, по бюджету Республики Татарстан – 17,6%, по местному бюджету – 15,7%. По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов страны после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, лидирует в ПФО», – отметила она.

За январь-февраль с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 198,4 млрд рублей. В том числе 129,2 млрд рублей поступило в федеральный бюджет и 69,2 млрд рублей – в консолидированный бюджет региона.