Минфин назвал крупные источники доходной части консолидированного бюджета Татарстана

Основная сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана в 2024 году (более 95%) сформирована за счет налогов на доходы физлиц, на прибыль и имущество организаций. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

«Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет республики составило 32%, налога на прибыль организаций – 27%, налога на имущество организаций – 15%, неналоговых доходов – 11%, акцизов – 10%», – сказала она.

Спикер подчеркнула, что наиболее крупным источником доходной части консолидированного бюджета Республики Татарстан стабильно является налог на доходы физлиц.

«НДФЛ является стабильным, постоянным (источником дохода – прим. Т-и). Налог на прибыль занял второе место в январе по удельному весу и за два месяца – соответственно», – заметила Алла Анфимова.

По ее данным, годовое плановое значение по налогу на доходы физлиц составляет 137,5 млрд рублей, выполнение планового значения за два месяца достигло 16,3%. НДФЛ поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 22,4 млрд рублей.

«Налог на прибыль поступил в бюджет Республики Татарстан в сумме 18,5 млрд рублей. Поступления по налогу сложились преимущественно в следующих отраслях экономики: нефтегазовый комплекс – 5,7 млрд рублей, или 30,8%, торговля – 1,9 млрд рублей, или 10,3%, химическое и нефтехимическое производство – 953,8 млн рублей, или 5,1%, строительство – 922,5 млн рублей, или 5%, и других», – отметила Анфимова.

По информации спикера, наиболее значительный рост поступлений в бюджет за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в таких отраслях экономики, как нефтегазовый комплекс, строительство, машиностроение, производство продуктов питания, а также от кредитных организаций и лизинговых компаний.

«Вместе с тем в отдельных отраслях экономики отмечается снижение поступлений. Так, наиболее значительное снижение по налогу на прибыль отмечается в химическом и нефтехимическом производстве, где снижение составило 643,7 млн рублей, и в торговле – на 68,5 млн рублей», – подчеркнула замглавы Минфина республики.

Спикер пояснила журналистам причины снижения поступлений налога на прибыль в торговле за два месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В основном это связано со снижением торговли автомобилями», – сказала замминистра финансов РТ.

По данным Анфимовой, значительное снижение налога на прибыль в химическом и нефтехимическом производстве связано с тем, что три крупных предприятия сократили объемы производства «по причинам, связанным с ремонтом и приостановкой».

Поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составили 6,6 млрд рублей, а неналоговых доходов - 7,6 млрд рублей. Всего за январь-февраль с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 198,4 млрд рублей, из которых 129,2 млрд поступило в федеральный бюджет и 69,2 млрд рублей – в консолидированный бюджет региона.

По словам замминистра финансов Татарстана, исполнение консолидированного бюджета региона по налоговым и неналоговым доходам за два месяца в целом характеризуется положительной динамикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что должно позволить исполнить годовые плановые назначения.