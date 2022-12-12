За выходные с казанских дорог вывезли более 30 тыс. тонн снега

После обильных снегопадов в прошедшие выходные с дорог Казани вывезли более 30 тыс. за двое суток в городе выпало две трети месячной нормы осадков, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

В городе была организована необходимая работа служб по очистке дорог и вывозу снега, отметил Куляжев. «Среднесуточный выход техники в этот период составил 573 единицы. Всего с городских дорог за выходные дни было вывезено более 30 тыс. тонн снега. Он был вывезен на снегоплавильные пункты, а также на специально приготовленные сухие свалки», – сообщил Куляжев.

Затруднение дорожных служб при уборке снега вызывают автомобилисты, паркующие свои машины вдоль дорог, в том числе возле соответствующих запретительных знаков, в очередной отметил Куляжев.

Напомним, ранее «Татар-ифнорм» сообщал, что Татарстан за десять дней декабря успел побить рекорд по количеству выпавших осадков. Уже на субботу высота снежного покрова уже вдвое превышала норму. Многие жители вышли убирать снег вместе с дворниками.