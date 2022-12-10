Татарстан бьет рекорды по осадкам, высота снежного покрова уже в два раза больше нормы

Непогода принесла в Татарстан большое количество осадков, в результате чего уже сейчас наблюдается превышение установленных норм, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Он пояснил, что норма осадков в декабре для республики составляет 50 мм, а высота снежного покрова не должна превышать 11 см.

«Высота снежного покрова имеет свойство накапливаться за зиму. В норме на 10 декабря на площадках отмечается высота снежного покрова в 11 см. А у нас уже сейчас 22 см на метеоплощадках – в два раза больше. И это не предел, так как осадки продолжатся и в ближайшие дни», – рассказал Аухадеев «Татар-информу».

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в ближайшие сутки в республике ожидаются метели, снегопады, а новая рабочая неделя начнется с ледяного дождя.

Напомним, сегодня мэрия Казани и каждый район столицы Татарстана отчитались о работе по вывозу снега – город убирают 268 единиц спецтехники и 556 дорожных рабочих. За сутки вывезено 2295 тонн снега. Водителей призывают быть осторожными и соблюдать ПДД.