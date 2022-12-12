Казанцы ночью вышли убирать снег вместе с дворниками

В конце минувшей недели на Казань обрушились снегопады, дорожники и коммунальные службы не успевали очищать дворы, проезжую часть и тротуары. Жителей призывали быть осторожными на дорогах и проявлять терпение – вывозить выпадающий снег подрядчики просто не успевали.

Тем временем администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов поздно вечером радостно сообщила, что на уборку дворов вышли горожане. «Снегопад и не думает прекращаться. Жители дома №20 по улице Голубятникова вышли на уборку двора, чтобы помочь дворнику», – сообщила пресс-служба районной администрации. Позднее к ним добавились жители многоквартирного дома по ул.Амирхана.

«Благодарим каждого из вас!», – обратилась к жителям пресс-служба администрации районов.

Напомним, в минувшие выходные эксперты сообщили, что Татарстан за десять дней декабря успел побить рекорд по количеству выпавших осадков. Так, на субботу высота снежного покрова уже вдвое превышала норму.

Сегодня убирать город будут 581 дорожный рабочий и 370 единиц специальной техники, сообщила пресс-служба мэрии. Вчера для противогололедной обработки направили 165,6 тонны реагента и 573,2 тонны пескосоляной смеси. Сколько снега за сутки вывезено с улиц города, не уточняется.