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За убийство топ-менеджера КАМАЗа его сына суд отправил за решетку на 13 лет
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Сегодня в Набережных Челнах суд огласил приговор по делу Антона Адаричева, которого признали виновным в убийстве собственного отца, являвшегося топ-менеджером ПАО «КАМАЗ».
Суд отправил 21-летнего Антона Адаричева в колонию строгого режима на 13 лет. По данным агентства, обвинение запрашивало для молодого человека 18 лет колонии строгого режима.
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