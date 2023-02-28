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Происшествия 28 февраля 2023 15:13

За убийство топ-менеджера КАМАЗа его сына суд отправил за решетку на 13 лет

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Сегодня в Набережных Челнах суд огласил приговор по делу Антона Адаричева, которого признали виновным в убийстве собственного отца, являвшегося топ-менеджером ПАО «КАМАЗ».

Суд отправил 21-летнего Антона Адаричева в колонию строгого режима на 13 лет. По данным агентства, обвинение запрашивало для молодого человека 18 лет колонии строгого режима.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

#набережночелнинский суд #приговор
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