В Челнах сын-игрок убил отца и ранил мать после замечания за сданный в ломбард телевизор

В Татарстане 21-летнего челнинца подозревают в убийстве отца, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тело 62-летнего мужчины было обнаружено утром 4 августа в одном из домов 38 комплекса Автограда. Кроме того, в больницу с ножевым ранением живота была доставлена его 61-летняя супруга.

По подозрению в убийстве задержали 21-летнего сына супругов. Как полагает следствие, юноша, который учится в одном из колледжей Казани, приехал на каникулы к родителям. Известно, что молодой человек был игроком – он делал ставки в букмекерских конторах. 3 августа, пришедший с работы отец, обнаружил, что из дома пропал телевизор. Предположительно, плазму отпрыск сдал в ломбард. Между родственниками произошел конфликт. Юноша взял нож и зарезал отца, а после ранил мать в живот. После этого он взял банковскую карту родителей, на которой были 400 тыс. рублей, отвез раненную мать в больницу и попытался скрыться.

Полицейские вычислили автомобиль, но котором пытался уехать челнинец, и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время юноше изберут меру пресечения.

