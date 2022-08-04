В МВД рассказали подробности задержания челнинца, который зарезал отца и ранил мать

В пресс-службе МВД по РТ «Татар-информу» рассказали подробности задержания челнинца, который зарезал отца и ранил мать после того, как они сделали ему замечание за сданный в ломбард телевизор.

Поздно вечером 3 августа на Набережночелнинском проспекте автоинспекторы заметили лихача на Nissan. Требование об остановке авто водитель проигнорировал, и сотрудники ГИБДД начали погоню за ним двумя экипажами.

В какой-то момент водитель иномарки бросил машину и попытался сбежать от полицейских. Пробежав около двух километров, его все же задержали. В машине 21-летнего парня нашли вещи со следами крови и сумку с крупной суммой денег.

Информацию о случившемся сообщили в дежурную часть, которая сразу связалась с местной БСМП и выяснила, что в больницу поступила мать задержанного с ножевыми ранениями. Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Челнах сын-игрок убил отца и ранил мать после замечания за сданный в ломбард телевизор.