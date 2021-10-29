За сутки в Татарстане выявлено 183 случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 183 человека. Двое жителей республики заразились, будучи за пределами РТ, все остальные контактные.

«59 человек госпитализировано, 124 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Казани заболели 83 человека, Челнах — 27, Нижнекамском и Спасском районах РТ — по восемь. Семь случаев выявили в Альметьевском, по шесть — Алексеевском и Новошешминском, пять — Елабужском, четыре — Зеленодольском, по три — Аксубаевском, Нурлатском и Пестречинском районах.

По двое зараженных зарегистрированы в Актанышском, Бугульминском, Лаишевском, Сабинском и Черемшанском районах. Единичные случаи зафиксированы в Алькеевском, Апастовском, Арском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Чистопольском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели более 30,4 тыс. татарстанцев, 25 тыс. из них выздоровели.

Напомним, с завтрашнего дня для предотвращения распространения Covid-19 в Татарстане и по всей стране начинается режим нерабочих дней. Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября.