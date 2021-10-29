Татарстан вводит одни из самых жестких ковидных ограничений с 30 октября

Завтра в России начнется нерабочая неделя, введенная по указу Президента России Владимира Путина. В этот период в Татарстане будут введены одни из самых жестких ковидных ограничений, сообщает пресс-служба Президента республики.

Так, начнется обязательная самоизоляция пожилых татарстанцев, не привитых от коронавируса в последние полгода, общепит будет закрыт в период с 23.00 до 6.00, а попасть в ТЦ и другие объекты можно будет только при предъявлении QR-кодов.

С субботы и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено проведение культурно-зрелищных мероприятий, а также работа всех магазинов в ночные часы.

Органы государственной, муниципальной власти, МФЦ продолжат работу в этот период в штатном режиме, это необходимо для обеспечения жизнедеятельности республики.

«Обращаем внимание, что в республике эти ограничения действуют не только всю нерабочую неделю, но и дальше, до улучшения эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в пресс-службе.

Подчеркивается, что принятые меры направлены на стабилизацию обстановки по коронавирусной инфекции. Поэтому в период ограничений важно сократить контакты в общественных местах, транспорте и на работе.