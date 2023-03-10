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За сутки еще 182 татарстанца заболели коронавирусом
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После кратковременного снижения в Татарстане снова растет заболеваемость Covid-19. За последние сутки инфекцию подхватили 182 человека, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
За отчетный период было госпитализировано 26 человек, выздоровели 279, таким образом цифра за все время составила 196 440.
Количество случаев заражения, зарегистрированных в республике с начала пандемии, достигает 200 тыс.
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