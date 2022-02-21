Число госпитализаций с Covid в России за день сократилось почти на 15%

В минувшие сутки в российские больницы доставили 8835 пациентов с коронавирусом, что на 14,82% меньше числа госпитализаций накануне. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Накануне в стационары поступило 10 372 человека. Также в 85 регионах страны за день выявили 152 337 новых случаев коронавируса. 735 пациентов скончалось.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Санкт-Петербурге (9 043), а также Красноярском (5 297) и Пермском крае (5 093).

Наибольшее количество заражений в мире сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

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