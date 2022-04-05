За сутки число госпитализаций с коронавирусом в России выросло на 172,9%

В России за сутки госпитализировано 4 288 человек с коронавирусом, что на 172,9% превышает показатель предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

В то же время из больниц в связи с выздоровлением выписали 37 459 пациентов. На 14 % больше по сравнению с 4 апреля.

Прирост новых случаев заболеваемости Covid-19 в регионах составил 13 947. За день от болезни скончалось 316 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что, по результатам исследования сервиса SuperJob, лишь 4% жителей Казани боятся прихода новой волны коронавирусной инфекции.