Две трети казанцев уже не боятся новой волны коронавируса

Только 4% жителей Казани боятся прихода новой волны COVID-19. Никаких тревог по этому поводу не испытывают 66% горожан, подсчитали аналитики сервиса SuperJob.

Ответ «Немного боюсь», выбрали 30% опрошенных казанцев.

Исследование показало, что всего по стране 7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Указано, что в опросе приняли участие 1 600 респондентов, представляющих различные слои экономически активного населения из всех округов страны.