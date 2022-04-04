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Здоровье
4 апреля 2022  05:32

Две трети казанцев уже не боятся новой волны коронавируса

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Только 4% жителей Казани боятся прихода новой волны COVID-19. Никаких тревог по этому поводу не испытывают 66% горожан, подсчитали аналитики сервиса  SuperJob.

Ответ «Немного боюсь», выбрали 30% опрошенных казанцев.

Исследование показало, что всего по стране 7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Указано, что в опросе приняли участие 1 600 респондентов, представляющих различные слои экономически активного населения из всех округов страны.

#коронавирус #опрос
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