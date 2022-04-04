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Ру Тат
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Здоровье
4 апреля 2022  12:05

Количество госпитализаций с Covid-19 в России за сутки снизилось более чем на 20%

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Число госпитализаций с коронавирусом в России за сутки уменьшилось на 20,7%. В больницы доставили 1 571 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

Полностью выздоровели 32 850 пациентов. В то же время прирост заболеваемости Covid-19 составил 15 291. Больше всего заболевших фиксируют в Москве (698), Санкт-Петербурге (759) и Московской области (251). 

За последние 24 часа от коронавируса скончалось 287 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что, по результатам исследования сервиса SuperJob, лишь 4% жителей Казани боятся прихода новой волны коронавирусной инфекции. 

#заболеваемость #коронавирус
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