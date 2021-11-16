За рубежом «Спутником V» привились более 100 млн человек
На сегодняшний день российской вакциной «Спутник V» привились более 100 млн человек за границей. Об этом рассказал директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью американскому изданию Bloomberg.
«Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы „Спутником V“ или „Спутником Лайт“», — приводятся слова Дмитриева в телеграм-канале фонда.
Отмечается, что компания Moderna на сегодняшний день предоставила вакцину для 100 млн человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinophar — для 200 млн человек за пределами Китая, а препаратом Pfizer привили около 350 млн человек за пределами США и Европы.
Вакцина «Спутник V», созданная специалистами центра им. Гамалеи, на сегодняшний день зарегистрирована в 67 странах мира. Создатели препарата надеются, что до конца 2021 года препарат будет официально признан Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что привился «Спутником V». Глава государства неоднократно подчеркивал, что все вакцины от коронавируса, созданные в России, безопасны и эффективны.