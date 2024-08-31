«За Родину и маму!»: боец Знахарь из Челнов по контракту служит в зоне СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

47-летний житель Набережных Челнов с позывным Знахарь подписал контракт на военную службу. Скоро будет год, как он на передовой.

«Сам пошел, сам. Я его отговаривала, но он настоял. Он сказал, что за Родину и за маму! Воевать надо. Всех прогонять отсюда. Очень люблю, очень горжусь. Он всегда был таким. И мужественным, и справедливым. Он хороший человек. Очень. Не пугается ничего. И в данном случае не испугался», — рассказала мама военнослужащего Светлана.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

И пошел не из-за денег, добавляют родные мужчины. Он трудился слаботочником в Ярославле, а в этой сфере деятельности зарплаты большие. По словам папы военнослужащего, сын вырос патриотом, для которого в приоритете — защита Родины и близких. Подписал контракт с Минобороны в военкомате Челнов.

«Я бы сам, может, пошел, но уже старый. Не дай Бог, сюда придут, я возьму, конечно, и винтовку в руки. Ну, как-то так. Я одобряю полностью его поступок. Полностью и целиком. Поговорили мы с ним по-мужски. „Пап, я все решил“. „Ладно, решил, решил. Ты в праве принимать свои серьезные решения в этой жизни“. Я не видел дальше смысла его переубеждать. Я видел, что уже решенный вопрос», — рассказал папа военнослужащего Вадим.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Знахарь побывал в отпуске. Сейчас он защищает интересы России и мирное население. А пока он находится «за ленточкой», про его семью не забывают. Например, в преддверии Дня республики принесли продуктовый набор от имени мэра Челнов Наиля Магдеева.

«Работа с семьями ребят, которые находятся на территории СВО, ведется ежедневно. В преддвериях праздников семьи мы посещаем, вручаем подарки», — поделился Айрат Хуснуллин, глава администрации Автозаводского района.

Такие продуктовые наборы получили семьи военнослужащих — жители Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов. Как отмечают сотрудники администрации, они всегда на связи с родными бойцов, это приоритетная их задача.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру