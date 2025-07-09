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Экономика 9 июля 2025 12:02

Минниханов: За пять лет экспорт сельхозпродукции Татарстана превысил 2 млрд долларов

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За последние пять лет объем экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной в Татарстане, превысил 2 млрд долларов США. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на открытии выставки «Агроволга 2025».

«География поставок составила 56 стран мира», – рассказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан – самообеспеченный регион по основным продуктам питания.

«Наши аграрии вносят существенный вклад в решение задач, поставленных руководством России по обеспечению продовольственной безопасности», – заявил он.

До начала церемонии открытия Международной агропромышленной выставки «Агроволга» Рустам Минниханов ознакомился с представленными на ней продукцией и услугами.

Выставка пройдет с 9 по 11 июля на территории «Казань Экспо». В ней принимают участие более 400 компаний из 27 стран.

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#сельскохозяйственная выставка #экспорт продукции апк
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