Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельхозорганизациям РТ

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям на площадке «Казань Экспо». Сегодня здесь начинает работу Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2025».

В частности, 43 автомобиля Lada Niva Travel получили Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ, 12 Lada Granta – Управление Гостехнадзора PT, 40 Lada Vesta Универсал – Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Кроме того, предоставлено 10 автолавок организациям потребительской кооперации республики.

«Сегодня очень важный ответственный день – проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что благоприятная погода позволяет ожидать достойный урожай. Он пожелал аграриям оперативно и слаженно работать.