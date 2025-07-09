news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 июля 2025 09:25

Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельхозорганизациям РТ

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельхозорганизациям РТ
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям на площадке «Казань Экспо». Сегодня здесь начинает работу Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2025».

В частности, 43 автомобиля Lada Niva Travel получили Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ, 12 Lada Granta – Управление Гостехнадзора PT, 40 Lada Vesta Универсал – Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Кроме того, предоставлено 10 автолавок организациям потребительской кооперации республики.

«Сегодня очень важный ответственный день – проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что благоприятная погода позволяет ожидать достойный урожай. Он пожелал аграриям оперативно и слаженно работать.

#вручение автомобилей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

8 июля 2025
В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

8 июля 2025