Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельхозорганизациям РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям на площадке «Казань Экспо». Сегодня здесь начинает работу Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2025».
В частности, 43 автомобиля Lada Niva Travel получили Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ, 12 Lada Granta – Управление Гостехнадзора PT, 40 Lada Vesta Универсал – Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Кроме того, предоставлено 10 автолавок организациям потребительской кооперации республики.
«Сегодня очень важный ответственный день – проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», – сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что благоприятная погода позволяет ожидать достойный урожай. Он пожелал аграриям оперативно и слаженно работать.