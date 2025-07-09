Минниханов: На развитие АПК Татарстана ежегодно направляется около 15 млрд рублей

На развитие агропромышленного комплекса Татарстана из регионального и федерального бюджетов ежегодно направляется около 15 млрд рублей. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на открытии Международной агропромышленной выставки «Агроволга 2025» в «Казань Экспо».

«Это позволяет успешно поддерживать все основные направления сельского хозяйства, укреплять кадровый потенциал отрасли, а также развивать сельские территории, повышая комфорт и благополучие наших сельчан», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что сегодня АПК Татарстана – современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. «И это позволяет привлекать значительный объём инвестиций», – заметил он.

В частности, только за прошедшие пять лет их объем превысил 170 млрд рублей. «Это четвертая позиция в стране и первая – в Приволжском федеральном округе», – констатировал Раис РТ.

По его словам, за счет инвестиций с 2020 года построено 318 объектов, в том числе 113 молочных ферм на 62 тыс. ското-мест, а также десятки зерносушильных комплексов, овоще- и плодохранилищ, элеваторов и др.

Важным направлением инвестиций Раис РТ назвал техническую модернизацию агропромышленного комплекса. Так, аграриями республики за пять лет приобретено около 17 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

«В этом году аграрии республики продолжают успешную работу. Все посевные площади своевременно обработаны и засеяны. Сейчас наша задача – продолжить работу по формированию будущего урожая, а также подготовку кормов для животноводства».

Выставка «Агроволга» пройдет с 9 по 11 июля на территории «Казань Экспо». В ней принимают участие более 400 компаний из 27 стран.

Деловая программа включает свыше 70 мероприятий. На конференциях, круглых столах и панельных дискуссиях обсудят ключевые вопросы аграрной политики, производства и внедрения инноваций.