За прошлый год в РТ на свободу вышел каждый третий осужденный, просивший об УДО

За прошлый год в Татарстане каждый третий осужденный, который просил условно-досрочного освобождения, смог выйти на свободу. Об этом на итоговой коллегии татарстанских судей сообщил председатель Верховного суда Ильгиз Гилазов.

Всего за прошлый год в суды Татарстана от осужденных поступило 1300 ходатайств по УДО, уточнил Гилазов.

В этом году условно-досрочного освобождения добились еще несколько человек. К примеру, в январе этого года на свободу вышли экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов и глава стройфирмы «Свей» Рашид Аитов.