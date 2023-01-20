Верховный суд РТ освободил экс-ректора КХТИ Дьяконова по УДО, сегодня он вернется домой

Верховный суд РТ оставил в силе решение районного суда об условно-досрочном освобождении экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Мидхат Курманов.

Решение об условно-досрочном освобождении принимал Вахитовский районный суд Казани. Однако прокуратуру решение суда не устроило, гособвинение обратилось в Верховный суд с требованием отменить постановление.

Между тем, адвокат Дьяконова Мидхат Курманов отметил, что его доверитель начал добровольно возмещать ущерб. Именно это и стало главным критерием освобождения по УДО.

«Дьяконову осталось отбыть три года условно. После решения Верховного суда мой доверитель сегодня должен вернуться домой», – добавил Курманов.

Свой приговор экс-ректор КХТИ по делу об аферах выслушал в 2020 году. Тогда Дьяконов получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как установило следствие, он и еще пять сотрудников вуза наладили схему хищения денег, выделенных вузу от ПАО «Газпром». Речь шла о 40 млн рублей, которые были выделены на проведение семинаров и поставку оборудования.

