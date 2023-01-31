Глава «Свея» Аитов сегодня выходит на свободу по УДО

Верховный суд Татарстана оставил в силе освобождение по УДО главы стройфирмы «Свей» Рашида Аитова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Ранее ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил Нижнекамский городской суд. Прокуратура решение суда обжаловала, однако их апелляционная жалоба осталась без удовлетворения», – добавили в пресс-службе Верховного суда РТ.

В общей сложности Рашиду Аитову осталось отбыть шесть месяцев. Эти полгода глава стройфирмы проведет на свободе.

Напомним, что свой приговор глава компании «Свей» Рашид Аитов выслушал в декабре 2018 года. Тогда Московский районный суд Казани отправил его за решетку на 11 лет.

Его признали виновным в аферах на 300 млн рублей. В числе обманутых оказались 126 дольщиков.