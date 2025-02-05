За прошлый год 308 осужденных в РТ обратились за помощью в ресоциализации

Татарстан имеет положительный опыт работы по ресоциализации осужденных и оказанию социальной помощи. Об этом заявили сегодня на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ.

По данным ведомства, в 2024 году в учреждения УФСИН с заявлением об оказании помощи в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации обратились 308 осужденных.

Отмечается, что осужденные участвуют в специализированных уникальных проектах «Дом трудолюбия», «Рука помощи», «Союз отцов», «Ярдэм-помощь», «Шаг на встречу» и других. Таким образом в исправительных учреждениях ведется подготовка осужденных к освобождению.

В расширенном заседании коллегии принял сегодня участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, на коллегии присутствовали начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов и прокурор РТ Альберт Суяргулов.

На коллегии также отметили ряд задач, стоящих перед ведомством в 2025 году. Среди них завершение строительства СИЗО на 1000 мест в Казани. В прошлом году строительство нового СИЗО Раис Татарстана Рустам Минниханов обсуждал с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым.