В Казани завершается строительство нового следственного изолятора на тысячу мест

Строительство СИЗО на тысячу мест планируется завершить в этом году. На территории учреждения располагаются административное здание, помещение для подготовки личного состава, спортивный комплекс с тиром, тренажерным залом и залом для занятий единоборствами, шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних, и корпус кинологической службы.

Сейчас уже завершены работы по строительству вспомогательных сооружений, монолитные работы и облицовка фасадов всех зданий, благоустройство территории.

Все инженерно-технические сети для обеспечения функционирования объекта подведены, подключены и работают в штатном режиме. Общая строительная готовность объекта – 87%. Новый следственный изолятор будет соответствовать всем требованиям.

Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». За шесть лет реализации программы осуществлен ввод в эксплуатацию следственного изолятора на 320 мест и режимного корпуса на 228 мест в следственном изоляторе, трех общежитий на 500 мест в исправительных учреждениях, медицинской части на 15 койко-мест в исправительном учреждении, дома ребенка на 70 мест, 7 котельных.